Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una banda de guerra monumental integrada por 500 alumnas y alumnos de diferentes municipios tamaulipecos, se conmemoró el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

En el evento presidido por el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena), la fiesta cívica transcurrió en paz, y participación de más de 3 mil 500 estudiantes, militares y elementos de seguridad.

De acuerdo con el parte del comandante de la columna del desfile, Francisco Arroyo Quiterio —en el evento, que se prolongó por casi tres horas, en un ambiente de fiesta cívica y absoluta tranquilidad— participaron mil 950 estudiantes de 22 instituciones educativas, desde nivel preescolar hasta universidades.

En un marco lleno de folclor, música tradicional mexicana, majestuosos vestuarios y mucho colorido, con representaciones de los caudillos revolucionarios, bailables y tablas gimnásticas, también desfilaron a lo largo del bulevar Tamaulipas 255 integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y 724 elementos de la Guardia Estatal, haciendo un total de más de 3 mil 500 participantes.

Ante la algarabía de miles de familias que se dieron cita para aplaudir el paso de los contingentes, también se sumaron 20 bandas de guerra, 54 conscriptos del Servicio Militar Nacional, 400 elementos de Protección Civil Estatal, 40 elementos de la Cruz Roja Mexicana y 13 cabalgantes.

En el evento acompañaron al gobernador: el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; la magistrada Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.

Así como el general Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar; el coronel Daniel Lugo Salinas, en representación de la Guardia Nacional en Tamaulipas, y el contralmirante Francisco Figuereo Corona, en representación de la Primera Región Naval.

También asistieron: la diputada Eva Reyes González, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso; Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública; Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia; Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación, y el diputado Marco Antonio Gallegos, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso.

