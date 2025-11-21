Mérida, Yucatán.- Una intensa movilización policíaca generó el intento de robo y daños a un cajero automático en una sucursal bancaria de BBVA, ubicada en Circuito Colonia por calle 50, en la colonia Santa Rosa.

Hay que señalar que esta es la segunda ocasión en que esta sucursal es objeto de un intento de robo y daños, pues en julio del año pasado las alarmas del banco se activaron, luego de que tres sujetos pretendían saquear un cajero automático.

En esa ocasión, los presuntos ladrones huyeron a toda velocidad a bordo de un vehículo compacto al verse descubiertos, sin que fueran atrapados.

En este nuevo caso, los primeros reportes indican que un sujeto entró al área de cajeros automático la madrugada de este viernes, donde simuló realizar un retiro, pero de repente empezó a golpear el artefacto hasta causarle daños.

Lee también: Rescatan con vida a mujer secuestrada en Hermosillo, Sonora; uno de los captores fue abatido

Intento de robo y daños a un cajero automático. Foto Especial

Justo en ese momento, un cliente llegó a la sucursal y se puso a grabar al sujeto, lo cual lo intimidó por lo que huyó del lugar.

Gracias a que las alarmas se activaron a los pocos minutos arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes identificaron al frustrado ladrón con ayuda del video que grabó el cliente del banco.

Los elementos policiacos ubicaron y detuvieron al sujeto a unas cuadras de la sucursal bancaria y, posteriormente fue llevado ante el Ministerio Público para que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúe con las investigaciones.

La persona se identificó como J. R. V. C., de 37 años, y fue puesta a disposición de la autoridad competente por su presunta participación en daños a propiedad ajena.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr