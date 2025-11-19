Kinchil, Yucatán.- El Consejo Comunitario de Kinchil denunció que una empresa avícola violó la orden de clausura emitida por la Procuraduría federal de Protección al Ambiente de México (Profepa), ya que ésta reanudó los trabajos en la zona arqueológica de Tzemé.

La semana pasada, la Profepa clausuró las obras de construcción de una granja avícola dentro del sitio arqueológico de Tzemé, en el citado municipio, donde se reportaron afectaciones ambientales y daños al patrimonio histórico.

Federico May, presidente del Consejo Comunitario de Kinchil, señaló que el área devastada es selva donde habitan especies en riesgo y forma parte del patrimonio natural, histórico y cultural de la comunidad.

Zona arqueológica de Tzemé

Sin embargo, la empresa avícola reanudó los trabajos en el sitio arqueológico pasando por alto el fallo de las autoridades federales para que suspendieran los trabajos.

“Demandamos nuevamente que la Profepa tome las medidas necesarias para que la empresa detenga de forma inmediata la devastación de la antigua ciudad maya de Tzemé y responda ante los tribunales por los daños ocasionados y por desacato”, manifestó.

Afirmó que el Consejo Comunitario tomará acciones legales contra la empresa avícola por no respetar la orden de clausura y suspensión de los trabajos.

