Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

"El Licenciado", uno de los presuntos líderes del CJNG en 4 regiones de Michoacán y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

El traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Alcalde de Tijuana acusa estrategia mediática en su contra tras acusaciones por lavado de dinero; exige investigar origen de denuncia

FGR aclara resolución sobre el caso de Christian Nodal: "No fue exonerado"

Libertad de Javier Duarte en suspenso; testigos narran rebeldía y obstrucción de Javier Duarte en proceso penal

Kinchil, Yucatán.- El Consejo Comunitario de Kinchil denunció que una violó la orden de clausura emitida por la Procuraduría federal de Protección al Ambiente de México (Profepa), ya que ésta reanudó los trabajos en la zona arqueológica de Tzemé.

La semana pasada, la Profepa clausuró las obras de construcción de una granja avícola dentro del sitio arqueológico de Tzemé, en el citado municipio, donde se reportaron afectaciones ambientales y daños al .

Federico May, presidente del Consejo Comunitario de Kinchil, señaló que el área devastada es selva donde habitan especies en riesgo y forma parte del patrimonio natural, histórico y cultural de la comunidad.

Zona arqueológica de Tzemé (19/11/2025). Foto: Especial
Sin embargo, la empresa avícola reanudó los trabajos en el sitio arqueológico pasando por alto el fallo de las autoridades federales para que suspendieran los trabajos.

“Demandamos nuevamente que la Profepa tome las medidas necesarias para que la empresa detenga de forma inmediata la devastación de la antigua ciudad maya de Tzemé y responda ante los tribunales por los daños ocasionados y por desacato”, manifestó.

Afirmó que el Consejo Comunitario tomará acciones legales contra la empresa avícola por no respetar la orden de clausura y .

