Las obras en un tramo de la construcción la Calzada Flotante, entre San Antonio Abad y Chimalpopoca, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, fueron suspendidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) luego de que se detectaron vestigios arqueológicos.

Esta tarde, personal realiza laboras y localizó un cráneo humano. La zona se localiza frente al ex Templo de San Antonio Abad edificio histórico que está abandonado.

Los trabajos de perforación fueron detenidos durante la madrugada del lunes Foto: Juan Carlos Williams

De acuerdo con vecinos, los trabajos de perforación fueron detenidos durante la madrugada del lunes, cuando personal del INAH intervino para realizar labores de excavación controlada frente al Ex Templo de San Antonio Abad.

Sobre la suspensión de los trabajos, el INAH confirmó a EL UNIVERSAL que se detuvieron desde ayer lunes y se realizan trabajos para confirmar la presencia de vestigios arqueológicos.

Esta tarde, EL UNIVERSAL constató la presencia de especialistas del INAH laborando en el punto exacto donde fue localizado el cráneo, a unos tres metros de profundidad.

EL UNIVERSAL constató la presencia de especialistas del INAH laborando en el punto exacto donde fue localizado el cráneo. Foto: Juan Carlos Williams

Los antropólogos, provistos de pinceles y brochas, trabajan cuidadosamente en la limpieza y recuperación del material hallado.

En el sitio fue colocado un letrero oficial que notifica la suspensión temporal de la obra debido a la intervención de los expertos, quienes determinarán el origen y la antigüedad del cráneo, así como la posible existencia de otros vestigios arqueológicos en la zona.

En el sitio fue colocado un letrero oficial que notifica la suspensión temporal de la obra. Foto: Juan Carlos Williams

Vecinos de la colonia Tránsito recordaron que el área, cercana al antiguo convento de San Antonio Abad, forma parte del trazo histórico del centro de la capital y ha sido escenario de anteriores hallazgos durante trabajos de infraestructura.

El UNIVERSAL buscó información con la Secretaría de Obras, quien es la encargada de la construcción de la Calzada Flotante, y hasta el momento no ha habido respuesta.

