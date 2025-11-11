Cada mañana, desde el pasado 30 de julio, en la calzada de Tlalpan los automovilistas tocan el claxon, se molestan y están a punto de chocar en las inmediaciones de cada estación de la Línea 2 del Metro, cuando unidades de transporte público y taxis bajan o suben pasaje en el segundo carril de esta vía.

La causa son las obras que se realizan para la construcción de la ciclovía Gran Tenochtitlan, las cuales reducen los carriles de circulación y provocan filas de hasta 20 vehículos, entre camiones que descargan agua y gas y automóviles.

Las unidades pesadas intentan librar las vagonetas y camiones que permanecen hasta 30 segundos en descenso de pasaje, pero al hacerlo se crea una cadena que afecta a todo aquel que circula por Tlalpan.

El ascenso y descenso de pasaje sobre la calzada de Tlalpan provoca congestionamiento y el enfado de automovilistas. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Entre las estaciones del Metro Chabacano y Viaducto, alrededor de las 8:00 horas, en el sentido que va de sur a norte, esta vía se llena de cláxones, groserías y tensión por las unidades de transporte público que se frenan de golpe para descender al pasaje e inhabilitar uno de los cuatro carriles disponibles, de los cuales se pueden utilizar tres.

De estos, uno más se entorpece por los automóviles que hacen maniobras bruscas para intentar salir del carril en el que las unidades bajan al pasaje y por los carros que tienen que frenarse para no chocar. “¡Fíjate, carnal!, es uno y uno”, se gritan dos conductores.

Los choferes ya ni siquiera ponen direccionales ni intermitentes y tampoco prestan atención a las quejas de los conductores que tienen que esperar hasta un minuto para cambiarse a los carriles centrales y avanzar en su trayecto.

Más adelante, al llegar a la estación Viaducto del Metro, decenas de automovilistas quieren incorporarse a calzada de Tlalpan desde distintos hoteles, autolavados y restaurantes, con lo que tardan hasta dos minutos en encontrar el hueco propicio para ingresar; mientras tanto, se encuentran bloqueando la ciclovía Gran Tenochtitlan con ciclistas que deben subirse a la banqueta para seguir su camino.

Hacia la estación Portales, cuando los carriles se reducen a tres y dos —más la ciclovía—, paulatinamente los automovilistas se estacionan por varios minutos en la entrada al Metro. En un mismo punto hay hasta ocho carros estacionados y los conductores que avanzan tienen que librarlos, mientras cuidan a un costado que no venga otro.

En el tramo donde hay dos carriles, dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se detienen por más de 20 minutos para auxiliar a un ciclista que cayó, tiempo en el que hubo únicamente un carril habilitado en la lateral de calzada de Tlalpan.

Desde la estación Chabacano hasta General Anaya únicamente hay tres puntos con presencia de elementos de Tránsito, pero de estos en ninguno controlaban el congestionamiento.

Jacobo Márquez, quien va todos los días hacia el Centro Histórico pues trabaja como gerente en un hotel, dice que desde la construcción de la ciclovía y de la Calzada Flotante ha incrementado su trayecto hasta media hora. “Es inhumano, una pésima decisión y mal planeado”.

Rodrigo García, al mismo tiempo, reporta que pasó de 40 minutos desde Tasqueña hasta el Centro hasta una hora con 20 minutos en ocasiones, “porque hay que estar librando, parece peor que pista de Go-Karts”.

Varios motociclistas evitan el tránsito y circulan por lo que será la ciclovía Gran Tenochtitlan, al tiempo que los ciclistas tienen que orillarse para que no haya un accidente.

Cuando el reloj marca las 10:00 horas, el caos vial se disuelve poco a poco.