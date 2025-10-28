La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que las obras que se realizarán en la línea 2 del Metro serán de mantenimiento y mejora de estaciones por lo que no afectará el servicio y no habrá cierre alguno.

Metro informó que se realizarán trabajos en la línea 2 para mejorar el servicio encaminados a eficientar los traslados de pasajeros, ya que es una de las principales rutas que se utilizarán para quienes se dirijan al Estadio Banorte, por el mundial de futbol.

Al respecto, este martes, la jefa de gobierno, puntualizó que los trabajos no implicarán ningún cierre y que iniciarán este año y el próximo.

“Sobre la línea 2, sobre todo tiene que ver con mejoras en las estaciones de la línea 2, tiene que ver con mantenimiento. Entonces, parte de estas obras van a arrancar este año y otras muy, muy al principio del próximo año”.

“Ninguna va a implicar suspender servicio de la línea 2, tiene que ver con mejorar estaciones y mantenimiento a la línea 2”.

