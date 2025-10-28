Más Información

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

Sheinbaum descarta cambios en el FCE tras dichos de Taibo II sobre cuotas de género; “es un gran compañero”, considera

Sheinbaum descarta cambios en el FCE tras dichos de Taibo II sobre cuotas de género; “es un gran compañero”, considera

Productores de maíz acuerdan liberar un carril en bloqueos carreteros; suman más de 100 en tres estados

Productores de maíz acuerdan liberar un carril en bloqueos carreteros; suman más de 100 en tres estados

La jefa de Gobierno, informó que las obras que se realizarán en la línea 2 del Metro serán de mantenimiento y mejora de estaciones por lo que no afectará el servicio y alguno.

Metro informó que se realizarán trabajos en la línea 2 para mejorar el servicio encaminados a eficientar los traslados de pasajeros, ya que es una de las principales rutas que se utilizarán para quienes se dirijan al Estadio Banorte, por el .

Al respecto, este martes, la jefa de gobierno, puntualizó que los trabajos no implicarán ningún cierre y que iniciarán este año y el próximo.

Lee también:

“Sobre la línea 2, sobre todo tiene que ver con mejoras en las estaciones de la línea 2, tiene que ver con mantenimiento. Entonces, parte de estas obras van a arrancar este año y otras muy, muy al principio del próximo año”.

“Ninguna va a implicar suspender servicio de la línea 2, tiene que ver con mejorar estaciones y mantenimiento a la línea 2”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]