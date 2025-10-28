Más Información

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

FGR va por extradición a México de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont; es acusado del desvío de 3 mil mdp

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

La jefa de Gobierno, , señaló que se invertirá durante su administración 12 mil millones de pesos para la creación del .

Apuntó que la capital contará con ; 300 Centros de Cuidado Infantil, 200 Casas de Día, 200 Centros de Rehabilitación, 200 lavanderías, y 200 comedores.

Durante la conferencia de prensa que encabezó en el marco del Día los Cuidados “Ciudad que cuida”, dijo que se creará el Sistema de Educación Inicial, con el que logrará “ el 60% de las y los niños de entre cero y tres años, que residen en zonas o en lugares, en familias, que no tienen las condiciones económicas para pagar un servicio privado de cuidado”.

“Sentamos las bases para reducir el tiempo de trabajo de cuidados, principalmente a las mujeres. Y el inicio de la erradicación de la división sexual del trabajo en la ciudad, como espero que se apruebe en el Congreso de la Ciudad, y que en su momento lo marcará la Constitución”.

