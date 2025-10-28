La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que se invertirá durante su administración 12 mil millones de pesos para la creación del Sistema Público de Cuidados.

Apuntó que la capital contará con mil 116 equipamientos de cuidados; 300 Centros de Cuidado Infantil, 200 Casas de Día, 200 Centros de Rehabilitación, 200 lavanderías, y 200 comedores.

Durante la conferencia de prensa que encabezó en el marco del Día los Cuidados “Ciudad que cuida”, dijo que se creará el Sistema de Educación Inicial, con el que logrará “ el 60% de las y los niños de entre cero y tres años, que residen en zonas o en lugares, en familias, que no tienen las condiciones económicas para pagar un servicio privado de cuidado”.

“Sentamos las bases para reducir el tiempo de trabajo de cuidados, principalmente a las mujeres. Y el inicio de la erradicación de la división sexual del trabajo en la ciudad, como espero que se apruebe en el Congreso de la Ciudad, y que en su momento lo marcará la Constitución”.

