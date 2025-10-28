El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, firmó un convenio de colaboración con la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), Myriam Urzúa, para fortalecer el intercambio de información y capacitación en la materia.

El alcalde dijo que se trata de la formalización del trabajo conjunto que se ha realizado en la presente administración.

"Hoy formalizamos esa colaboración, no se inició hoy, se inició desde el primer día que llegamos, se ha trabajado conjuntamente, hoy se formalizó, pero hemos trabajado todos los días", aseguró.

Benito Juárez y SGIRPC firman convenio para fortalecer la gestión de riesgos y protección civil. Foto: Especial

Mendoza también resaltó la importancia de los trabajos de Protección Civil en la demarcación.

"Desde un evento deportivo, ahí está Protección Civil, desde una escuela, desde capacitaciones, desde cuidados, desde tener programas de prevención", dijo.

En la firma del Convenio de Coordinación del Atlas de Riesgo, la titular de la SGIRPC destacó que el acuerdo es una muestra de lo que se puede lograr en un trabajo conjunto.

"Este convenio con la alcaldía Benito Juárez es un claro ejemplo de la sinergia que podemos crear si es que trabajamos realmente en conjunto, ya que con este instrumento la Secretaría se compromete a buscar a la alcaldía de un modo exclusivo de información con el cual se podrán involucrar datos detallados sobre los distintos peligros y vulnerabilidades de esta alcaldía", mencionó.

Con la firma de este convenio también se dará capacitación técnica a personal de la alcaldía Benito Juárez para conocer y aplicar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México.

Durante la presente administración en Benito Juárez se han realizado acciones en la materia como una inversión de 33 millones de pesos para la compra de vehículos y ambulancias, además de la actualización del Atlas de Riesgos de la alcaldía, informó Liliana Aguilar, titular de Protección Civil de la demarcación.

