GUANAJUATO.- Cientos de personas permanecían detenidos la mañana de este martes en carreteras de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, por los bloqueos de campesinos que ya tenían 20 horas.

Muchos quedaron varados desde el mediodía del lunes y pasaron la noche en la carretera, sin alimentos, sin vigilancia ni oportunidad de moverse.

Trajano Hernández salió de la ciudad de Guanajuato rumbo a la Ciudad de México el lunes después de las 14:00 horas y minutos después quedó atrapado, al igual que el resto de los pasajeros, en el caos.

Señaló que se vio obligado a pasar la noche en la carretera y hasta esta mañana nadie les daba información sobre cuándo podría levantarse el bloqueo.

La noche del lunes, familiares del afectado en la Ciudad de México se comunicaron con las autoridades del tramo carretero y del libramiento de la carretera Panamericana 45, en el tramo Guanajuato–Irapuato, quienes dijeron desconocer cualquier dato sobre el levantamiento del bloqueo. También se contactaron con la Guardia Nacional, que respondió que no podía acudir a brindar seguridad a los civiles que permanecen varados, a pesar de que la zona es ampliamente reconocida por sus altos índices de violencia.

Hernández relató que esta mañana algunas personas fueron a regalarles tortas.

La secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato difundía en redes sociales el estado de las carreteras, pero no había información sobre aperturas.

