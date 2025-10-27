Más Información

En momentos en que se registra aumento de costos de , incremento de importaciones y caída de precios internacionales de granos, así como cobro de y extorsiones, agroproductores de más de 20 estados del país se movilizan con marchas y manifestaciones para pedir presupuesto para el próximo año.

De acuerdo con (GCMA) las protestas que llevan a cabo los campesinos en carreteras y acceso a la capital del país tienen que ver con la “grave crisis que enfrenta el campo mexicano”.

La petición es que en el se reasigne un incremento mínimo de 35 mil millones de pesos al , especialmente para acopio, comercialización, financiamiento y aseguramiento agrícola, dijo GCMA.

Añadió que el problema está en que subieron más de 46% los costos de producción agrícola en los últimos cinco años. En contraste, los precios internacionales de los granos como maíz, trigo y soya cayeron entre 30% y 50% del 2022 a la fecha.

A pesar de ello, no hay programas de apoyo para todos los campesinos, al restringirse a productores con menos de 5 hectáreas, los que aportan solamente el 22% del volumen nacional y dejan fuera a medianos y grandes productores responsables del 75%.

“El resultado ha sido un colapso de la rentabilidad: en el caso del maíz blanco, el margen promedio nacional ha pasado de más del 50% en 2022 a apenas 12% en 2025. Casos similares se observan en trigo panificable y , lo que amenaza la viabilidad de miles de productores medianos y grandes que abastecen más del 75% del y de exportación”, expuso la firma consultora.

