Más Información

Dan sólo 44 años de cárcel al “pozolero” del Cártel de Tijuana; "El Cris" deshizo a 15 personas en ácido

Dan sólo 44 años de cárcel al “pozolero” del Cártel de Tijuana; "El Cris" deshizo a 15 personas en ácido

Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

Tras negarse a pagar en , una mujer de aproximadamente 32 años que se dedica a la venta de estampillas religiosas, fue por integrantes de un grupo delictivo, golpeada y liberada tres días después.

La mujer fue localizada la noche de este martes en las calles de la colonia La Higuera, en la capital de Jalisco, donde yacía desnuda, inconsciente y con ; los vecinos de la zona fueron quienes dieron aviso a las autoridades al verla en la banqueta.

Policías municipales y paramédicos de la Cruz Verde acudieron al lugar para auxiliar a la mujer, que fue trasladada a un hospital en estado grave.

Leer también:

Según las declaraciones que la mujer pudo dar a los policías, sus captores la acababan de liberar después de tres días en los que la golpearon y sometieron a torturas por negarse a pagar derecho de piso por vender sus estampillas a las afueras de un templo.

La Fiscalía del estado confirmó que en una primera entrevista la mujer dijo ser víctima de extorsión y hasta ahora esa es la línea de investigación que se sigue en el caso.

Se informó que la mujer continúa en estado crítico en un hospital y bajo resguardo de las autoridades.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]