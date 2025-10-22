Tras negarse a pagar derecho de piso en Guadalajara, una mujer de aproximadamente 32 años que se dedica a la venta de estampillas religiosas, fue privada de la libertad por integrantes de un grupo delictivo, golpeada y liberada tres días después.

La mujer fue localizada la noche de este martes en las calles de la colonia La Higuera, en la capital de Jalisco, donde yacía desnuda, inconsciente y con huellas de tortura; los vecinos de la zona fueron quienes dieron aviso a las autoridades al verla en la banqueta.

Policías municipales y paramédicos de la Cruz Verde acudieron al lugar para auxiliar a la mujer, que fue trasladada a un hospital en estado grave.

Leer también: Dictan prisión preventiva a dueña de funeraria "Del Carmen" en Ciudad Juárez, Chihuahua

Según las declaraciones que la mujer pudo dar a los policías, sus captores la acababan de liberar después de tres días en los que la golpearon y sometieron a torturas por negarse a pagar derecho de piso por vender sus estampillas a las afueras de un templo.

La Fiscalía del estado confirmó que en una primera entrevista la mujer dijo ser víctima de extorsión y hasta ahora esa es la línea de investigación que se sigue en el caso.

Se informó que la mujer continúa en estado crítico en un hospital y bajo resguardo de las autoridades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr