Ciudad Juárez.- Por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos y fraude, se le dio prisión preventiva hasta por 12 meses a Nancy Ivette A. A., quien fue detenida ayer en Ciudad Juárez Chihuahua, por el caso de la funeraria Del Carmen.

El Agente del Ministerio Publico de la Fiscalía de Distrito Zona Norte a cargo de la causa penal 5189/2025 en contra de la acusada, le formuló imputación ante un juez, por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como el de fraude.

Según se detalló, en la audiencia inicial, se le comunicó que enfrenta una investigación por hechos registrados a partir del 25 de mayo de 2025, en los cuales, presuntamente ocultó el cadáver de un masculino, del cual, hasta a la fecha se desconoce su paradero.

Con dicho acto, obtuvo un lucro económico indebido por la cantidad de 14 mil pesos, tras simular que el cadáver fue cremado.

La detención de Nancy Ivette A. A., tuvo lugar la tarde de ayer martes en la intersección de la avenida 16 de Septiembre y Ramón Corona, de la colonia Centro de Ciudad Juárez.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos impuso la prisión preventiva hasta por 12 meses como medida cautelar y fijó para el próximo lunes 27 de octubre a las 11:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso, donde resolverá su situación jurídica.

afcl/LL