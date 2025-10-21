Ciudad Juárez.- La tarde de este día se cumplimentó otra orden de aprehensión en contra de una empleada de funeraria Del Carmen en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El caso de la funeraria Del Carmen comenzó días después del hallazgo de 386 cuerpos en cremar en el crematorio Plenitud en esta frontera.

En un inicio se detuvo a un empleado de la funeraria ubicada en la colonia Arroyo Colorado, ya que de acuerdo con la investigación, en el lugar se encontró un cuerpo que no fue incinerado.

A raíz de ello, continuó la investigación y suman al menos tres detenidos por este hecho, además de que este día elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron con una orden de aprehensión a Nancy Ivette A. A. por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como el de fraude.

La detención ocurrió este martes, en la intersección de la avenida 16 de septiembre y Ramón Corona, de la colonia Centro de Ciudad Juárez, y de inmediato fue puesta a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 5189/2025.

En próximas horas, la detenida será llevada a la audiencia inicial, en donde el agente del Ministerio Público, hará de su conocimiento que enfrenta una investigación por hechos ocurridos el 09 de mayo del 2025.

La investigación ministerial, establece que, Nancy Ivette A.A., recibió una cantidad de dinero por un servicio funerario y cremación de un masculino, el cual no se cumplió y a la fecha se desconoce el destino que le dio al cadáver.

