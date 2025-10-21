Juchitán, Oax. – Lluvias generadas por una zona de baja presión, incomunicaron a la cabecera municipal de Santa María Chimalapa, donde viven unas tres mil personas, tras registrarse un corte sobre la carretera y unos 10 deslaves desde la comunidad de Escolapa.

El presidente municipal de Santa María Chimalapa, Abel Antonio Guzmán, refirió que el camino se cortó desde la noche del lunes, luego que las lluvias desbordaron y destruyeron un drenaje pluvial, a unos dos kilómetros de la cabecera.

Asimismo, añadió, que, por la saturación de las laderas, debido a que ha llovido demasiado en la zona, desde anoche se presentaron una serie de deslaves, en total 10, que cubrieron gran parte del camino de tierra lodosa que se desprendió de los cerros.

Por la mañana de este martes, decenas de pobladores voluntarios comenzaron a retirar ramas y lodo, mientras una maquinaria realizaba maniobras sobre el camino. Toda la comunidad quedó incomunicada, reiteró el edil.

Los trabajos de limpieza y reparación del drenaje pluvial para reabrir el camino, podrían tardar dos o tres días, señaló el presidente municipal Abel Antonio Guzmán, quien recordó que, en días pasados, las lluvias afectaron a las comunidades de Tierra Blanca, Santa Inés y Chichihua.

Mientras tanto, la delegación estatal de Protección Civil advirtió sobre una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas del estado en combinación con la vaguada monzónica localizada próxima a la línea de costa, generando lluvias con chubascos.

