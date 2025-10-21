En la localidad de Chahuatlán, Veracruz, más de la mitad de las viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento del río tras las intensas lluvias del pasado 9 y 10 de octubre; pobladoras piden maquinaria para remover escombros.

En la localidad de Chahuatlán, Veracruz, más de la mitad de las viviendas resultaron afectadas, tras las intensas lluvias del 10 de octubre que provocaron el desbordamiento del río, el 20 de octubre de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

