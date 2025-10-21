Huautla. – Autoridades de Protección Civil dieron a conocer que una menor de edad perdió la vida luego que presentara lesiones en el accidente que provocó el desgajamiento del cerro, en la comunidad mazateca Agua de la Rosa, en Huautla de Jiménez.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes 21 de octubre, cuando el cerro se desgajó y se vino sobre varias casas dejando a seis personas lesionadas, donde la una menor de siete años perdió la vida. Además, varias casas fueron afectadas por la tierra y grandes rocas.

Tres de las personas lesionadas fueron trasladadas en ambulancias a un centro médico en la ciudad de Tehuacán, Puebla, y otros dos permanecen en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 43 en Huautla.

En tanto, las autoridades aún no confirman el número de viviendas afectadas por el incidente.

El desprendimiento del cerro se registró en el paraje del panteón sobre el camino que comunica a las poblaciones de Agua de la Rosa y Agua de Hueso, en el municipio de Huautla de Jiménez, en la Sierra Mazateca. Y es que, en esta región de Oaxaca, las lluvias no cesaron durante más de 24 horas, lo que provocó el reblandecimiento de la tierra.

“La CEPCyGR mantiene comunicación constante con las autoridades locales y regionales para la evaluación de daños y la atención integral de la emergencia”, indicaron las autoridades en un comunicado.

Mientras tanto, para este martes, se prevé que la cantidad de lluvias sea menor en comparación de los días anteriores. Esto por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, informaron.

