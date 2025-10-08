Ciudad Juárez.- Un total de 105 personas han sido identificadas después de ser encontradas en el crematorio "Plenitud" en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde en el mes de junio fueron encontrados 386 cuerpos sin cremar.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este día, que a través del personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, se notificó ya a 98 familias de estas identificaciones, y en las próximas horas, se notificará a los siete restantes.

Cabe hacer mención que, dentro del total de identificaciones, se incluyen seis personas de las que se obtuvieron sus datos personales, gracias a la información e imágenes que se han recopilado a través del sitio web https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio, en el cual se sigue recibiendo información.

Continua identificación de personas sin cremar en Ciudad Juárez. Foto: especial

A su vez, se detalló, que de los 89 de los cuerpos identificados, ya fueron entregados a sus familiares, quienes cuentan con el apoyo de distintas instituciones y empresas, para disponer del mismo como mejor lo consideren.

De las familias a las que ya se les notificó y entregó el cuerpo de su ser querido, 73 han interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

De acuerdo con lo que se detalló, en seguimiento la Fiscalía General del Estado y las instituciones involucradas, se continuará con estos trabajos de manera conjunta, a la par de brindar atención psicológica, información y asesorías, a los deudos afectados que así lo requieran.

