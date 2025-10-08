Tlaxiaco.- Pobladores de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa, denunciaron nuevamente quema de casas en la comunidad, además de balaceras durante la noche de este martes y madrugada de este miércoles; solicitan a la Fiscalía que investigue los hechos violentos.

A dos meses de que se activara la violencia en esta zona de límite entre Yosondua y Yolotepec, en donde se registraron quemas de casas, cruce de fuego con armas, robo de animales domésticos y el desplazamiento forzado de al menos 293 personas por la violencia, la madrugada de este miércoles reportaron nuevamente quema de casas en Buenavista.

La quema de casas y el cruce de fuego armado se reporta a dos días de la última mesa de trabajo que han sostenido con los representantes del gobierno del estado de Oaxaca para generar paz y seguridad para el retorno de las familias de Buenavista. Sin embargo, la violencia volvió a reactivarse por la madrugada de este miércoles.

En videos que compartieron los vecinos de esta zona, se escucha el cruce de fuego de armas de alto calibre, además de la quema de varias casas. Por estos hechos, hasta la mañana de este miércoles, las autoridades del estado no han informado sobre los hechos, ni sobre la magnitud de los daños materiales.

En tanto, las familias solicitan la presencia de los cuerpos de seguridad en la zona, además de la investigación pronta y parcial de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quienes tampoco han dado a conocer las líneas de investigación por los hechos violentos ocurridos el pasado 18 de agosto en Buenavista.

Por otro lado, las autoridades agrarias de Yolotepec aseguran que un grupo de personas de Yosondúa ingresaron al lugar del conflicto, cuando el acuerdo era que nadie podría entrar.

“Uno de los acuerdos considerados básicos en estás mesas, es que nadie se introduzca de manera arbitraria en la zona en conflicto, sin embargo, Santiago Yosondúa no lo ha respetado tal como se demuestra en evidencias, mismas que dan cuenta el actuar oportuno de la guardia nacional para no generar más violencia en la zona. Este acto es una clara muestra de la intención de personajes externos a la voluntad de las autoridades para entorpecer el diálogo y generar zozobra en nuestra comunidad”, señala el comunicado de los representantes del Comisariado de Bienes Comunales de Yolotepec.

