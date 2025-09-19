Ciudad Juárez.- Hasta este viernes y a casi tres meses del hallazgo de los 386 cuerpos en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua, se han logrado identificar apenas 86 cuerpos.

Este día se informó, que en seguimiento al compromiso de realizar los análisis técnico-científicos necesarios para lograr la identificación de las personas sin vida localizadas al interior del crematorio de los 86 cuerpos, se ha notificado a 74 familias y se han entregado físicamente 67 personas.

Además, se prevé que en las próximas horas se notificará a las 12 familias restantes de la individualización de su ser querido.

Entre la identificación y gracias a la información e imágenes que se han recopilado a través del sitio web: https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio, abierto para estos fines, se obtuvieron tres identidades, y se cuenta con ocho hipótesis de identidad pendientes de confirmar con familiares.

Foto: Especial.

En atención a este mismo caso, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, acumula 53 denuncias por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que trabaja, para dar certeza a las familias del paradero de sus seres queridos, por lo cual continúa de manera ininterrumpida, además de que a cada una de ellas, a través de las áreas correspondientes, incluyendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), con apoyo del personal especializado de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección de Servicios Periciales, ha brindado atención psicológica, información y asesorías, a los deudos afectados que así lo han requerido.

En contraste los colectivos que se formaron tras el hallazgo de las víctimas del crematorio, también continúan exigiendo justicia con manifestaciones y demás acciones.

Foto: Especial.

La última la realizaron en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), donde el colectivo Justicia Para Nuestros Deudos exigió justicia por sus familiares fallecidos.

La funcionaria reiteró la disposición de la dependencia para mantener un diálogo constante y dar seguimiento puntual a los planteamientos.

