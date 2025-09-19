La muerte de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, ha indignado a la ciudadanía en Torreón, Coahuila, pues presuntamente pudo haber sido envenenado por sus compañeros de trabajo, aunque la fiscalía de Coahuila no ha confirmado esta hipótesis.

A través de redes sociales, familiares, amigos y ciudadanos en general, han exigido justicia, pues Carlos Gurrola Arguijo se desempeñaba como trabajador de limpieza en la tienda HEB Senderos, cuando supuestamente el pasado 30 de agosto, Carlos, quien trabajaba para la empresa de limpieza Multiservicios Rocasa S.A de C.V, tuvo que ser hospitalizado después de tomar un líquido que presuntamente habría sido alterado.

Fue este jueves que la familia informó del fallecimiento de “Papayita” en la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón.

La familia ha denunciado que a pesar de que Carlos se sintió mal después de beber el líquido de un envase de electrolitos, no recibió auxilio médico de inmediato a pesar de los síntomas de intoxicación.

En el IMSS se confirmó un daño severo en tráquea y pulmones. La familia ha denunciado que Carlos sufría de acoso laboral por parte de compañeros, y que supuestamente ingirió un solvente, lo que le provocó la intoxicación y posterior muerte.

La familia interpuso una denuncia el 3 de septiembre en la delegación Laguna I de la Fiscalía de Coahuila y creó una página en Facebook titulada Justicia para Carlos Gurrola Arguijo, y donde informaron del deceso.

Autoridades de la fiscalía confirmaron que están abierta una carpeta de investigación y que se están haciendo las diligencias correspondientes para determinar si hubo un envenenamiento provocado.

En la misma página de Facebook, la familia agradeció las muestras de solidaridad y pidió esperar los resultados de la investigación que hacen las autoridades para esclarecer el caso; además de que solicitaron apoyo a la ciudadanía para cubrir los gastos funerarios.

