Más Información

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades

Segundo Simulacro Nacional 2025: suena la alerta sísmica en la CDMX; minuto por minuto de las actividades

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

Juez desestima demanda millonaria de Trump contra The New York Times y Penguin Random House por difamación

Juez desestima demanda millonaria de Trump contra The New York Times y Penguin Random House por difamación

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

Tres policías del municipio de Francisco I. Madero, , fueron detenidos por la secretaría de Seguridad Pública del estado por el presunto delito de .

La fiscalía general del Estado a través de su Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, cumplimentó la orden de aprehensión contra los policías, dos del sexo masculino y una del sexo femenino por el delito ya mencionado.

A través de una investigación, la secretaría de Seguridad Pública solicitó la baja de la corporación municipal de Francisco I. Madero de William “N”, Néstor “N” y Alondra “N”; así como su aprehensión.

Lee también

La fiscalía estatal informó que mantiene la coordinación de trabajo institucional para con la policía Estatal como para las corporaciones municipales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses