Tres policías del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, fueron detenidos por la secretaría de Seguridad Pública del estado por el presunto delito de suministro de narcóticos.

La fiscalía general del Estado a través de su Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo, cumplimentó la orden de aprehensión contra los policías, dos del sexo masculino y una del sexo femenino por el delito ya mencionado.

A través de una investigación, la secretaría de Seguridad Pública solicitó la baja de la corporación municipal de Francisco I. Madero de William “N”, Néstor “N” y Alondra “N”; así como su aprehensión.

La fiscalía estatal informó que mantiene la coordinación de trabajo institucional para con la policía Estatal como para las corporaciones municipales.

