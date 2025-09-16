El espectáculo de drones que estaba programado en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, fue cancelado después de que dos aparatos chocaron y se desprogramaran, lo que generó el desplome del resto.

El Ayuntamiento de Piedras Negras había anunciado un espectáculo de drones para iluminar el cielo durante los festejos del Grito de Independencia, lo que había generado entusiasmo entre los asistentes, sin embargo, este se vio opacado cuando apenas comenzaron a subir los drones, dos de ellos cayeron y continuó con el colapso como cascada de muchos más.

Inmediatamente, en cuestión de segundos, concluyó la presentación del espectáculo aéreo y cientos de asistentes no pudieron disfrutarlo. Los hechos ocurrieron después de la participación de un mariachi.

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, se encontraba en el escenario al momento de la falla. De acuerdo con asistentes, muchas personas se enojaron y otras se desilusionaron de no poder ver el cielo iluminado con drones. “Lástima lo de los drones, hubiera estado perfecto el cierre con este espectáculo tan esperado”, comentó un usuario en redes sociales.

Los festejos por el Grito de Independencia continuaron con la presentación del grupo Los Rojos y el Ayuntamiento reportó saldo blanco durante la noche.

