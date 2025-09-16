Cuernavaca.- Morelos se sumó al hito histórico nacional porque por primera vez en su historia, una mujer, la gobernadora Margarita González Saravia dio el Grito de Independencia para conmemorar 215 años del inicio de la gesta heroica de 1810.

En la “Plaza General Emiliano Zapata Salazar” en Cuernavaca, rindió homenaje a las “Mujeres de la Independencia” que rompieron barreras y desafiaron el destino: Josefa Ortiz de Domínguez “La Corregidora de Querétaro”; Leona Vicario; Gertrudis Bocanegra; Altagracia Mercado “La Heroína de Huichapan”; Manuela Medina “La Capitana”; Antonia Nava “La Generala”; María Fermina Rivera, originaria de Tlaltizapán; Juana Barragán “La Barragana”; “La Humana Costeña” y “La Cuéllar”, así como a las heroínas anónimas.

También, por primera vez la gobernadora y el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, encabezaron esta ceremonia como símbolo del trabajo conjunto y del compromiso compartido por fortalecer los valores cívicos y la identidad del pueblo morelense.

Más adelante, desde el balcón del Palacio de Gobierno, la mandataria morelense repicó la campana y lanzó las proclamas de independencia y libertad.

Luego vino el espectáculo a cargo del cantautor Espinoza Paz y eso desbordó la alegría de los asistentes.

Saldo blanco

Esta mañana, Protección Civil Morelos reportó saldo blanco en las celebraciones patrias, como resultado de la implementación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) en Mando Unificado.

El dispositivo, según Protección Civil, consideró personal en campo, supervisión permanente desde los centros de control y recursos listos para una respuesta coordinada, lo que permitió un seguimiento oportuno en todo el estado.

Las labores se realizaron en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Cruz Roja Mexicana delegación Morelos, el Centro de Control de Emergencias CIVAC, así como autoridades municipales.

