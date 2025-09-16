Dolores Hidalgo.- Al encabezar la ceremonia del Grito de Independencia, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo lanzó vivas para los héroes y las heroínas que nos dieron patria y libertad, y para las mujeres que siguen construyendo la patria.

En el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, rindió homenaje a las mujeres que son parte de historias de México, Guanajuato y de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional.

En su primer Grito como gobernadora evocó el movimiento insurgente en el 215 aniversario del inicio de la lucha por la independencia nacional.

“¡Mexicanas y mexicanos! ¡Vivan los héroes y las heroínas que nos dieron Patria y Libertad!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva José María Morelos y Pavón!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva Ignacio Allende!, ¡Viva Tomasa Estévez!, ¡Viva Juan Aldama y Vicente Guerrero!.

Foto: Especial

“¡Viva Gertrudis Armendáriz y Manuela Taboada!, ¡Viva María Josefa Marmolejo y María Ignacia Rodríguez!, ¡Vivan las Mujeres Insurgentes de Pénjamo!, ¡Vivan las Mujeres que siguen construyendo la Patria!, ¡Viva Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional!, ¡Viva Guanajuato!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”, arengó ante una multitud que se reunió en la plaza principal.

Como es tradición, escuchó la canción 15 de Septiembre de José Alfredo Jiménez y la lluvia de pirotecnia iluminó el cielo. También se ofreció un espectáculo con drones.

La gobernadora en esta ceremonia estuvo acompañada por su esposo Juan Carlos Montesinos Carranza, presidente del DIF estatal; el alcalde Adrián Hernández Alejandri y los representantes de los poderes judicial y legislativo, así como de las Fuerzas Armadas.

