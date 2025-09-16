Al menos 15 municipios en siete estados del país anunciaron la suspensión de la celebración del 215 Aniversario de la Independencia, mientras que en Comondú, Baja California Sur, y Huajicori, Nayarit, modificaron la celebración; en la mayoría de los casos el motivo es la violencia, tanto criminal como social.

Michoacán

Este 15 de septiembre, la entidad amaneció con la confirmación de que por violencia y amenazas de grupos criminales se suspendía la ceremonia del Grito de Independencia, la verbena popular y el desfile del 16 de septiembre en cuatro municipios, Zinapécuaro, Uruapan, Peribán y Tocumbo.

El alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, publicó un mensaje en el que declaró al municipio en código rojo.

“Ante la agresión de un grupo de delincuentes a nuestra policía municipal en estos momentos declaro LA CANCELACIÓN de las fiestas patrias, la noche del Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre para salvaguardar a la ciudadanía”, expuso el alcalde e hizo un “llamado urgente” a la presidenta Claudia Sheinbaum para respaldar al municipio y a la entidad para restablecer el orden.

En Zinapécuaro, el gobierno municipal expuso que “la integridad de los niños y jóvenes estudiantes y de las familias zinapecuarenses es la prioridad”.

En Peribán y Tocumbo, el motivo principal son los casos de desaparecidos y las amenazas de grupos del crimen organizado.

En la tenencia de Atapaneo, que es parte de Morelia, también se canceló el festejo.

Sinaloa

El pasado domingo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anunció la suspensión de los festejos por la Independencia, en los que estaba programada la presentación de Miguel Bosé, Marisela y el grupo El Coyote y su Banda Tierra Santa.

Ayer lunes se informó que tampoco habrá celebraciones en los municipios de Angostura, San Ignacio y Navolato, donde la violencia se incrementó en los últimos días.

Veracruz

Autoridades de los municipios de Coxquihui, Cerro Azul, Zozocolco y Coahuitlán, todos del norte de Veracruz, determinaron suspender las festividades, incluyendo la ceremonia del Grito de Independencia debido a la inseguridad. La gobernadora Rocío Nahle García (Morena) consideró que no se justificaba la decisión de los alcaldes de suspender la ceremonia del Grito de Independencia, salvo en Coxquihui.

“No tienen motivo para cancelar, a excepción de Coxquihui, donde tuvimos hace unos días un tema de un asesinato de quien fuera candidato de Morena”, expuso y agregó que son “muy respetuosos” de la autonomía municipal.

En Tocumbo, la cancelación de los festejos se dio por problemas de seguridad y un cierre carretero. Imagen: Especial

Oaxaca

Autoridades y pobladores reportaron ayer lunes un muerto, al menos dos heridos, suspensión de clases y cancelación de actividades por las celebraciones del 15 y 16 septiembre, en los municipios de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza, por el conflicto social y agrario que sostienen ambos territorios.

La disputa se agudizó el fin de semana, cuando localizaron el cuerpo de un hombre originario de Río Ciruelo, perteneciente a Amoltepec.

La mañana de ayer se registró un enfrentamiento que dejó dos heridos de Río Ciruelo, Amoltepec.

Zacatecas, BCS y Nayarit

Otro municipio que canceló los festejos es Apulco, Zacatecas, donde la situación es incierta.

En Comondú, Baja California Sur, se informó que el desfile cívico militar del día 16 queda suspendido, pero las autoridades no dieron más explicaciones.

En Huajicori, municipio de Nayarit, que colinda con Durango y Sinaloa, el ayuntamiento decidió convocar a una verbena popular a las 6 de la tarde para culminar con la ceremonia del Grito a las 10 de la noche en la plaza principal.

Por la mañana, algunos habitantes de la cabecera municipal dudaban que hubiera festejos patrios este año por la situación de violencia que se ha vivido desde hace más de un año. El viernes pasado, tras un enfrentamiento entre grupos delictivos sobre la carretera que lleva a Acaponeta, tres personas murieron y una más resultó herida.

Desde julio de 2024 comenzó un desplazamiento forzado en algunas comunidades serranas de Huajicori, derivado de las confrontaciones que se registran entre una facción del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.