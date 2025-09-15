Michoacán.- Este 15 de septiembre, el estado de Michoacán amaneció con la confirmación de última hora de que, por violencia y amenazas del crimen organizado, fueron suspendidas en cuatro municipios las fiestas patrias.

Se trata de Zinapécuaro y Uruapan, donde los alcaldes determinaron que por los recientes y constantes ataques armados y enfrentamientos, se cancelaban el Grito de Independencia y el tradicional desfile.

En Zinapécuaro, la cancelación fue dada a conocer mediante un comunicado del gobierno municipal:

“Derivado de los hechos ocurridos en los días anteriores en nuestro municipio hemos tomado la determinación de SUSPENDER la celebración del Grito de Independencia, el Tradicional Desfile Cívico-Militar conmemorativo al 215 Aniversario del Inicio del Movimiento por la Independencia Nacional y la Verbena Popular.

La integridad de las niñas, niños y jóvenes estudiantes y de las familias zinapecuarenses es la prioridad en estos momentos. Por su comprensión muchas gracias”.

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, declaró al municipio de Uruapan en Código Rojo y expuso en sus redes sociales:

“Ante la agresión de un grupo de delincuentes a nuestra policía municipal en estos momentos declaro LA CANCELACIÓN de las fiestas patrias, la noche del grito de independencia y el desfile del 16 de septiembre para salvaguardar a la ciudadanía.

“Hacemos un llamado urgente a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo a respaldar al municipio de Uruapan y al estado de Michoacán con toda la fuerza del estado mexicano para restablecer el orden ante las agresiones de estos grupos delictivos que atentan contra la autoridad y la población civil.

Estas agresiones son hechas por grupos delictivos que con armas de uso exclusivo del ejército buscan intimidar la paz social de los mexicanos.

La intervención del Gobierno Federal y de todas las fuerzas federales de seguridad no pueden esperar más para dejar claro que ningún delincuente puede estar por encima de las autoridades y del bienestar del Pueblo.

POR FAVOR APOYA AL PUEBLO DE URUAPAN EN COMPARTIR ESTA INFORMACIÓN Y PARA QUE ESTA LLAMADA DE AUXILIO LE LLEGUÉ A LA PRESIDENTA DE MÉXICO” (Sic).

En Peribán y Tocumbo, por sus desaparecidos y por las amenazas del crimen organizado, de las que han sido objeto constantemente.

En Peribán, el presidente municipal, Martín Alexander Escalera Bautista, expuso que, además de que tienen familias en sufrimiento y lucha por la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, otra de las razones fundamentales por las que decidieron cancelar la celebración desaparecidos las fiestas patrias, fue por las constantes amenazas de grupos del crimen organizado.

Previo al mensaje, el ayuntamiento publicó en sus redes sociales:

“Debido a inquietudes de seguridad y en solidaridad con nuestros vecinos de San José Apupataro, hemos tomado la difícil decisión de cancelar los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre. Esto incluye la ceremonia del Grito de Independencia y el Desfile de Independencia”.

Y, en Tocumbo, la decisión fue dada a conocer por el presidente municipal, José Luis Alcázar Rodríguez, a través de un aviso Importante para la comunidad:

“Se cancelan los eventos programados del 15 y 16 de septiembre, por motivos de seguridad, ante el cierre de la carretera y en solidaridad con las familias de los desaparecidos en Apupataro”.

