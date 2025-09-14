El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicó a través de redes sociales que el 15 de septiembre, el día del Grito de Independencia, en el estado solo se realizará el acto cívico protocolario con la intervención de los tres poderes del estado y de las Fuerzas Armadas.

Explicó que la decisión es para asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de los sinaloenses.

Si bien no hizo mención de las acciones que derivaron a cancelar los eventos festivos públicos, cabe destacar que Sinaloa ha sido uno de los estados con mayores incidentes delictivos y violentos en el país.

También agradeció a los artistas que se presentarían en los festejos por el Grito de Independencia y su profesionalismo.

Rocha Moya exhortó a la población a celebrar dentro de sus hogares y de forma segura.

A las y los sinaloenses: pic.twitter.com/Q325AgjNFT — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 14, 2025

¿Quiénes se iban a presentar el 15 de septiembre en Sinaloa?

La celebración de los festejos de la “noche del grito de la Independencia” en los que se tenia previsto la presentaciones de:

Miguel Bose

Marisela

El Coyote y su banda

Suspenden festejos por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, volvió a ser suspendido el festejo por el 15 de septiembre ante los hechos de violencia que se volvieron a intensificar.

En varios puntos del estado, la tarde y noche del sábado pasado, se vivió una nueva jornada de violencia, con siete asesinatos registrados por la Fiscalía General del Estado, entre las víctimas se encuentran dos mujeres, una de ella, una maestra que viajaba con su familia a la zona de Nueva Altata, en Navolato.

Durante el pasado viernes, en varios puntos del municipio de Navolato, se registraron tres asesinatos, una de ellas, la maestra Jesamel “N”, de 36 años de edad, la cual viajaba con su esposo e hijos menores, cuando hombres armados les dispararon sin causa aparente.

En la misma zona, civiles armados, atacaron a balazos y vandalizaron las oficinas de la sindicatura de Altata y encendieron fuego a un hotel que se localiza en la misma bahía.

