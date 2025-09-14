Más Información

Morelia.- La fiscalía de Michoacán informó este domingo de la detención de Gustavo Alfredo “N”, chofer señalado como presunto responsable del percance ocurrido el pasado 8 de septiembre, en el que murieron 10 personas cuando el autobús en el que viajaban fue en , Estado de México.

En un comunicado, la Fiscalía General de Michoacán indicó que la detención se logró en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad estatal y autoridades del Estado de México.

La detención tuvo lugar en Villas del Pedregal, en Morelia, desde donde Gustavo Alfredo será trasladado al .

“En acción coordinada, este día personal de la #FiscalíaMich y @SSeguridad_Mich, detuvo a presunto responsable del percance registrado el pasado 8 de septiembre en #Atlacomulco; hecho en el que 10 personas murieron.

“La detención de Gustavo Alfredo “N”, se realizó en Villas del Pedregal, en Morelia, en colaboración con las autoridades del #EdoMex, a donde será trasladado para ser presentado ante órgano jurisdiccional que lo requiere”, publicó en redes sociales la fiscalía michoacana.

