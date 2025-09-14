Más Información

El dio el banderazo de salida a la rodada “Aventura Narnia: Rodada Mexicana 2025” que recorrió la ruta Culiacán-Imala- Narnia como parte de una estrategia que busca promover una cultura de deportiva y de sana convivencia entre las juventudes y la población en general.

Acompañado de María Inés Pérez, secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Rocha Moya destacó que eventos como este buscan que el deporte y la convivencia comunitaria sean herramientas de prevención y construyan sociedades libres de violencia y adicciones, además de promover una cultura vial incluyente, respetuosa, segura y recreativa para quienes deseen hacer de la bicicleta y/o patines su medio de transporte.

Además, mencionó que estas actividades forman parte de la estrategia por la paz y contra las adicciones que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su intervención, Feliciano Castro, secretario General de Gobierno, reconoció y felicitó a los 68 grupos de participantes por hacer posibles mensualmente actividades como esta.

En esta jornada participaron más de mil 600 ciclistas, patinadores y senderistas, quienes completaron el recorrido con el pueblo señorial de Imala como meta.

Como una forma de incentivar la participación se rifaron entre los participantes una bicicleta de montaña y dos viajes a Surutato, Badiraguato, con cabaña incluida para grupos de 15 y 16 personas.

Para seguridad de los participantes se implementó un operativo especial con corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, cuerpos de auxilio y voluntarios.

