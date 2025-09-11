La presidenta de México Claudia Sheinbaum consolidará al Estado de México como su territorio prioritario al rendir su Primer Informe de Gobierno en Toluca este domingo, con lo cual sumará su visita oficial número 16 en apenas 11 meses de gestión.

Con más de 17 millones de habitantes bajo su jurisdicción, el Estado de México se ha posicionado como el epicentro de la política federal de Sheinbaum, quien ha destinado un promedio de 1.45 visitas mensuales a esta entidad estratégica desde octubre de 2024.

Leer también: UNAM abre centros de acopio en apoyo a víctimas de la explosión en Iztapalapa

La mandataria federal, acompañada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ha puesto en la mira a los municipios del oriente mexiquense en laboratorio de sus programas prioritarios.

Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Valle de Chalco, La Paz, Chicoloapan y Ecatepec han sido testigos de anuncios millonarios como la inversión de 435 millones de pesos en la Unidad Médico Familiar 93 de Ecatepec y el ambicioso Plan Integral Oriente.

Este domingo, Toluca se sumará a la lista de ciudades del país que han recibido la atención presidencial, refrendando la importancia estratégica del Edomex en movilidad, seguridad y programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr