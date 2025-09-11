Más Información

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Mexicanos gastan hasta 150 mil pesos para ver a Saul ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

La presidenta de México consolidará al como su territorio prioritario al rendir su Primer Informe de Gobierno en Toluca este domingo, con lo cual sumará su visita oficial número 16 en apenas 11 meses de gestión.

Con más de 17 millones de habitantes bajo su jurisdicción, el Estado de México se ha posicionado como el epicentro de la política federal de Sheinbaum, quien ha destinado un promedio de 1.45 visitas mensuales a esta desde octubre de 2024.

La mandataria federal, acompañada por la gobernadora , ha puesto en la mira a los municipios del oriente mexiquense en laboratorio de sus programas prioritarios.

Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Valle de Chalco, La Paz, Chicoloapan y Ecatepec han sido testigos de anuncios millonarios como la inversión de 435 millones de pesos en la Unidad Médico Familiar 93 de Ecatepec y el ambicioso Plan Integral Oriente.

Este domingo, Toluca se sumará a la lista de ciudades del país que han recibido la atención presidencial, refrendando la importancia estratégica del Edomex en movilidad, seguridad y programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación.

