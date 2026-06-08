El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reconoció que el estigma de "narcopartido" y "narcopolíticos" afecta en la percepción de la ciudadanía.

En entrevista con medios de comunicación en la Cámara de Diputados, sostuvo que la disputa política actual se libra principalmente en el terreno de la opinión pública y la comunicación. "Estamos en una disputa por la percepción y esta percepción la genera la comunicación y lógico es que sí nos afecta y sí nos golpea", afirmó.

Cuestionado sobre si la estrategia de trabajo territorial y de acercamiento casa por casa podría ayudar a Morena a revertir esa imagen, Sandoval señaló que el origen de dicha narrativa proviene de Estados Unidos y de la oposición mexicana. Recordó que el gobierno estadounidense catalogó a los cárteles como organizaciones narcoterroristas y vinculó el problema del fentanilo con amenazas a la seguridad nacional.

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"¿Quién trae ese discurso de narcopresidenta, narcopresidente, narcopartido? Pues es la derecha, es el PRI, el PAN, que son los que están enganchados a esos gobiernos", sostuvo.

Sin embargo, al insistírsele que esos señalamientos están permeando entre la población, el legislador reconoció que sí tienen impacto político. "No, pues sí está permeando y sí afecta, porque acuérdense que la noticia, la que no mancha, tizna", expresó.

A pesar de ello, afirmó que el PT mantiene su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y rechazó que su partido tenga vínculos con actividades ilícitas, al asegurar que seguirán acompañando el proyecto de la Cuarta Transformación.

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