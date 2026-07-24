La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 sujetos presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Es la mayor acción en contra de dicho grupo realizada por el Tesoro de la Unión Americana a través de una operación contundente contra el narcoterrorismo, al sancionar a más de 50 personas y entidades mexicanas relacionadas a la organización delictiva.

Destaca entre los sancionados Juan Carlos González alias El Pelón, con nacionalidades mexicana y estadounidense, quien se convirtió en el nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro, el fundador del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho.

Fuente: Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Se trata de 39 personas físicas y 16 personas morales que fueron señaladas luego de las acciones de cooperación bilateral con México para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con esta designación internacional.

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También incorporó a dicha lista a ocho sujetos adicionales, de los cuales cuatro son personas físicas y cuatro empresas que también están relacionadas con la misma estructura financiera.

La SHCP afirmó en un comunicado que las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

Destacó que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer las acciones para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Por su parte, la OFAC enfatizó que esta acción refleja la importancia de las múltiples investigaciones coordinadas del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, en las que participan el FBI, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la DEA y otras agencias.

Hasta el momento ha llevado a cabo cerca de 30 acciones contra 250 personas y entidades.

Aseguró que este enfoque unificado e integral del gobierno de Estados Unidos garantiza la coordinación operativa para maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales.

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También destacó la coordinación con el gobierno de México a través de la UIF de la SHCP.

Huachicol y fentanilo

El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, dijo que “el presidente Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados”. Aseguró que “la medida afecta a la cúpula, a los financistas y las redes criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación, privándolo de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar la vida de estadounidenses”.

Para la OFAC, si bien el CJNG tiene base en México, es muy activo en el plano internacional, al considerarlo como un “cártel violento” y una organización terrorista extranjera responsable de una proporción significativa del fentanilo y otras drogas letales que se trafican a Estados Unidos.

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Acusó que emplea sofisticadas metodologías de lavado de dinero y fuentes de ingresos alternativas, como el robo y el contrabando de combustible y el fraude con multipropiedad. Justificó las sanciones con base en la orden ejecutiva 14059, que tiene como objetivo la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de la orden número 13224, enmendada, que tiene como objetivo a los terroristas y sus simpatizantes.

Usa un enfoque basado en redes para desarticular simultáneamente la mayor cantidad posible de aspectos de los cárteles, desde sus líderes y nodos organizativos clave hasta facilitadores y cómplices.

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