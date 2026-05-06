El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que su partido no defenderá a ningún funcionario acusado de tener nexos con el crimen organizado, al ser cuestionado por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya.

Sin embargo, dijo que el Departamento de Justicia de EU no ha presentado las pruebas que presuntamente inculpan al gobernador con licencia de Sinaloa.

“Nosotros no defendemos a nadie que esté involucrado, ni en corrupción, ni en delincuencia, ni narcotráfico, ni en nada que se le parezca. Nosotros no defendemos ni estamos a favor de nadie, ni solapamos a nadie, cada quien tiene que enfrentar de lo que se le acusa. Y hasta ahora tampoco hay elementos para decir que es culpable, todo mundo somos inocentes hasta que nos demuestran que somos culpables”, comentó.

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Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, durante una reunión en el Salón Verde en la Cámara de Diputados (24/10/2024). Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

Sandoval Flores aseguró que la solicitud del gobierno de Estados Unidos, para detener provisionalmente y extraditar a Rocha Moya, tienen tintes políticos.

“Es una acusación que tiene carácter más de peso político, que de jurídico, nosotros celebramos el tratamiento que se le dio por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y la fiscalía está haciendo su investigación, y la fiscalía va a informar al gobierno norteamericano de lo que encuentre”, comentó.

Recomienda a Maru Campos pedir licencia

El coordinador del PT pidió a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que pida licencia, al igual que Rocha Moya, para que explique la entrada de agentes de la CIA a dicha entidad, sin previo aviso al Ejecutivo.

“En Chihuahua, ahí sí hay elementos de violación de la Constitución… una gobernadora permitió que agentes extranjeros entraran a México sin autorización de la responsable constitucional y el gobierno norteamericano tiene que explicar por qué ocurre eso. Celebramos que los demás hayan pedido licencia para que se vea con claridad que no hay temor a enfrentar una denuncia que se les ha hecho, y esperaríamos lo mismo de la gobernadora de Chihuahua, porque ella sí viola la Constitución”, manifestó.

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