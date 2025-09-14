Más Información
“Hubiese preferido que Alicia no fuera la heroína que es”, expresa su hermana tras su muerte debido a explosión en Iztapalapa
'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford y pierde el título de campeón indiscutido del peso supermediano
Fey cantó el Himno Nacional Mexicano para Canelo en privado ante la prohibición de la organización de hacerlo en el ring
Los remanentes de “Mario” se organizaron y se intensificó nuevamente a tormenta tropical cuyo centro de localizó a 490 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
De acuerdo con el reporte de las 9:00 horas, se presentaron vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.
El reporte señala que las bandas nubosas del sistema originarán lluvias fuertes, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metro de altura en la costa sur de Baja California Sur.
Se informó que dichas lluvias podrían originar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, así como estar acompañadas de descargas eléctricas. De igual manera, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pide a la población seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones.
afcl/LL