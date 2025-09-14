Identifican a 5 de los 16 fallecidos en accidente de carretera Mérida-Campeche

Más Información
Mérida, Yucatán.- Luego del fatal accidente en la carretera Mérida-Campeche, en el que perdieron la vida 16 personas, la mayoría de ellas albañiles originarios de Calkiní, ahora las familias atraviesan el doloroso proceso de identificar a sus familiares y trasladarlos a su lugar de origen.
En apoyo a familiares de las víctimas del accidente del sábado pasado en la carretera Mérida-Campeche, unidades del Servicio Médico Forense (SEMEFO) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron desplegadas para el traslado de cuerpos a su lugar de origen en Calkiní, Becal y Nunkini, Campeche.
Según la información de la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores, se ha logrado identificar a cinco personas de las 16 que fallecieron en el percance.
"Seguimos haciendo todo lo posible para contactar a las familias de las personas fallecidas en el accidente de ayer”, publicó este domingo la gobernadora.
Agregó: “Me informa Liz Hernández, secretaria de Gobierno, que hasta ahora se han identificado a 5 de las 16 personas que lamentablemente perdieron la vida. En coordinación con las autoridades de Calkiní y Yucatán, estamos trabajando para facilitar este proceso”, compartió en su cuenta de Facebook.
Hay que señalar que el número de víctimas subió de 15 a 16, ya que un cuerpo calcinado fue encontrado horas más tarde dentro de los restos de la unidad Van que se partió en dos y se incendió.
Asimismo, el Ayuntamiento de Calkiní se sumó a la coordinación facilitando transporte y apoyo logístico para que los familiares se trasladen a la ciudad de Mérida.
Por su parte, este domingo el gobernador Joaquín Díaz Mena acudió al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde atendió personalmente a familiares de las personas fallecidas en el accidente de la carretera Mérida–Campeche.
Ahí les expresó la solidaridad del Gobierno de Yucatán por esta tragedia, además de garantizarles todo el respaldo y facilidades necesarias para el reconocimiento y traslado de sus seres queridos hasta sus comunidades
Ya investigan los hechos
La FGE de Yucatán confirmó que hay una carpeta de investigación sobre el grave accidente y tentativamente las primeras pesquisas indican que el conductor del taxi colectivo Van iba a exceso de velocidad, impactó un vehículo particular Ford Ikon y de ahí se estrelló con un tráiler de una empresa cervecera que venía en el carril contrario rumbo a Mérida.
El taxi colectivo viajaba hacia Calkiní, Campeche y la mayoría de sus viajeros eran albañiles que trabajaban en Mérida y regresaban a su lugar de origen.
Hasta alrededor de las 16 horas de este domingo se habían entregado 8 cadáveres a sus familiares luego de identificación y autopsia de ley.
El proceso es lento porque los cuerpos están calcinados.
Del grave accidente se reportó que hay un lesionado que se encuentra hospitalizado.
