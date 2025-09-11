Monterrey, Nuevo León.– El hallazgo de un cuerpo calcinado en una brecha del municipio de Pesquería, alertó y movilizó a autoridades municipales y estatales.

El cadáver fue localizado sobre un terreno ubicado sobre la calle Nicolás Garza Lozano, en la colonia Zacatecas.

Trascendió que la víctima habría sido asesinada en otro sitio y posteriormente su cuerpo abandonado en la zona del hallazgo, donde, además, le prendieron fuego.

Hallan cadáver sobre un terreno en la colonia Zacatecas, del municipio de Pesquería, Nuevo León (11/09/2025). Foto: Especial

Fueron policías municipales los que transitaban por el sector cuando se percataron de que algo se estaba quemando.

Al acercarse al lugar se percataron de que se trataba de un cuerpo, que aparentemente era de un hombre.

A la zona arribaron peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones para la indagatoria del caso.

