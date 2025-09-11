Más Información

Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

Monterrey, Nuevo León.– El hallazgo de un en una brecha del municipio de Pesquería, alertó y movilizó a autoridades municipales y estatales.

El cadáver fue localizado sobre un terreno ubicado sobre la calle Nicolás Garza Lozano, en la colonia Zacatecas.

Trascendió que la víctima habría sido en otro sitio y posteriormente su cuerpo abandonado en la zona del hallazgo, donde, además, le prendieron fuego.

Hallan cadáver sobre un terreno en la colonia Zacatecas, del municipio de Pesquería, Nuevo León (11/09/2025). Foto: Especial
Hallan cadáver sobre un terreno en la colonia Zacatecas, del municipio de Pesquería, Nuevo León (11/09/2025). Foto: Especial

Lee también

Fueron policías municipales los que transitaban por el sector cuando se percataron de que algo se estaba .

Al acercarse al lugar se percataron de que se trataba de un cuerpo, que aparentemente era de un hombre.

A la zona arribaron peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones para la indagatoria del caso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses