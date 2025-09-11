Diputados locales guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas fatales del accidente de la pipa en la alcaldía Iztapalapa, y se pronunciaron por regular la circulación de vehículos que transporten materiales peligrosos.

Martha Ávila solicitó este minuto de silencio, se solidarizó con las familias de las víctimas, y dijo que, como legisladores, les corresponde entrarle con firmeza a revisar el tema de las medidas de seguridad en este tipo de transportes y sus horarios de funcionamiento.

“Para reconocer también la solidaridad fraterna del buen pueblo de Iztapalapa y la gente que descendió de sus vehículos y que de manera heroica salieron a ayudar a sofocar el incendio y a apoyar y rescatar a las víctimas de este lamentable suceso. Igualmente, al gobierno de la Ciudad y a la muy buena coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado de México, que, de manera inmediata, intervinieron en el sitio para atender a las personas afectadas y brindarles los auxilios necesarios. Ayer se confirmó, una vez más, que nuestra ciudad es solidaria”, indicó.

Congreso CDMX guarda minuto de silencio por víctimas de Iztapalapa; piden regular pipas con materiales peligrosos.

El coordinador del PAN Andrés Atayde también se solidarizó tras esta tragedia.

“Mas allá de partidos y formas de pensar, también queremos expresar nuestra solidaridad y empatía con las víctimas y sus familias. Lo de ayer es un día negro para la Ciudad de México, un día que lamentablemente quedará marcado en la historia contemporánea de la Ciudad”,

Asimismo, reiteró que es urgente regular la circulación de vehículos de esta naturaleza que representan un peligro para las y los vecinos, son literalmente “bombas en movimiento”.

Tras solidarizarse con las víctimas de esta tragedia, Ana Buendía, presidenta de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, dijo que fortalecerán la prevención y revisarán los protocolos de transporte de materiales peligrosos para colocar la vida en el centro de sus decisiones públicas porque cada “víctima merece justicia, reparación y memoria”.

