Ecatepec, Méx.- En el municipio de Ecatepec se ha logrado reducir 16% el robo a bordo de camionetas y autobuses, al tiempo de combatir también el acoso sexual a pasajeras, tras los operativos Transporte Seguro que impulsa la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, con la intervención de fuerzas federales, estatales y municipales, en zonas conflictivas de esta localidad.
En avenida Jardines de Morelos, en el fraccionamiento del mismo nombre, la presidenta municipal supervisó el despliegue táctico de elementos municipales, policía de Género y Tránsito, Marina, Sedena y Guardia Nacional, quienes colocaron un filtro para detener unidades de transporte público, revisar a hombres y mujeres para detectar con apoyo de la Unidad Canina armas blancas o de fuego, además de prevenir agresiones a mujeres.
“Hay operativos en mañanas, noches y madrugadas, en horarios donde tenemos el mayor índice de robos. Y aunque vamos a la baja aún no es suficiente, falta mucho por hacer para ganar la tranquilidad, pero estamos todos los días en territorio, cerramos filas con la Marina, Guardia Nacional y Sedena”, explicó.
Durante el operativo, Cronos y Lucky, integrantes de la Unidad Canina de Ecatepec, en una pronta revisión olfateaban mochilas y bolsas de los pasajeros. En la inspección se ubicó a un hombre que transportaba en una caja 25 palomas mensajeras, pero comprobó que las aves están registradas y que forma parte de un Club Colombófilo.
Al abordar una camioneta del transporte público, la presidenta municipal informó a las pasajeras que estos operativos buscan que lleguen tranquilas a sus destinos y evitar que puedan sufrir algún tipo de robo o agresión. “Sé lo que se siente ir en la combi y tener que guardar las cosas cuando se sube alguien que creemos nos pueda asaltar, o cuando sube el que vende dulces en el camión, por eso estamos en varios puntos con operativos”, refirió.
En este sentido, pasajeras, en su mayoría jóvenes estudiantes, celebraron estas acciones que evitan incidentes: “Está bien porque luego sí se desatan los robos”, refirió Any, de 17 años de edad, mientras que Ariana, de 21 años, viajaba hacia Indios Verdes y consideró que se siente vulnerable. Y María Teresa,quien acudía a Metro Martín Carrera, respaldó los filtros de seguridad, “que bueno que nos protejan de esos delitos, porque andamos inseguras”.
LL