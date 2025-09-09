La Fiscalía General de Coahuila informó del hallazgo de una mujer asesinada en la colonia Santa Sofía de Torreón, por lo que se abrió una carpeta de investigación conforme al protocolo de feminicidio.

La Fiscalía también comunicó que, como resultado de la pronta investigación y reacción, se logró la detención de un hombre de quien se presume su responsabilidad en el homicidio.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) como el área de Servicios Periciales se encuentran trabajando, con apoyo y coordinación de la Policía Estatal de Coahuila, así como de la dirección de Seguridad Pública de Torreón.

La Fiscalía refirió que conforme avance la investigación la institución de procuración de justicia emitirá mayor información.

