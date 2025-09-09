Más Información

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Diputados aprueban por unanimidad reforma para expedir ley contra extorsión; pasa al Senado

Diputados aprueban por unanimidad reforma para expedir ley contra extorsión; pasa al Senado

La informó del hallazgo de una mujer asesinada en la , por lo que se abrió una carpeta de investigación conforme al protocolo de feminicidio.

La Fiscalía también comunicó que, como resultado de la pronta investigación y reacción, de quien se presume su responsabilidad en el homicidio.

Lee también:

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) como el área de Servicios Periciales se encuentran trabajando, con apoyo y coordinación de la Policía Estatal de Coahuila, así como de la dirección de Seguridad Pública de Torreón.

La Fiscalía refirió que conforme avance la investigación la institución de procuración de justicia emitirá mayor información.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses