Los ochos mineros que fueron rescatados la noche de ayer en una mina del, se encuentran bien de salud y ya fueron revisados médicamente, confirmó el subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Ramiro Durán.

Fue la tarde de ayer que el grupo de mineros quedó atrapados debido a una falla en el sistema de arrastre, en donde se rompió el malacate y provocó que el contenedor obstruyera la salida.

Después de varias horas para arreglar la falla, finalmente los mineros fueron sacados a la superficie alrededor de las 23:00 horas, gracias a las acciones coordinadas entre autoridades municipales, estatales y federales.

El gobierno estatal dio a conocer que hasta el momento ninguno de los mineros ha presentado complicaciones de salud. Desde el primer momento fueron atendidos por personal médico que ya se encontraba esperándolos al exterior de la mina. Posteriormente fueron trasladados a la Clínica del IMSS de San Juan de Sabinas.

Después de arreglar la falla del malacate y liberar la salida, uno a uno los trabajadores comenzaron a ser sacados a la superficie. Una vez al exterior, caminaron por su propio pie y comenzaron a ser atendidos por los servicios de emergencia.

Ramiro Durán aseguró que en todo momento se tuvo comunicación con los trabajadores y tuvieron oxígeno. Además, descartó que el incidente se haya debido a un derrumbe o explosión.

“Todo bien, en todo momento estuvimos bien, ahí estuvimos en la plancha”, señaló Dimas González Villanueva, uno de los mineros rescatados con vida.

Los ocho mineros que fueron rescatados son:

  1. Dimas González Villanueva
  2. José Daniel Ayala Pineda
  3. Paulo Campos4. Francisco Varela
  4. Ramiro Valverde
  5. Jesús Javier Ramos
  6. Julio Campos
  7. Mario González Villanueva

