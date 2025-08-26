Las instituciones que conforman el Mando Unificado de Pasta de Conchos informaron hoy a las familias los avances en la recuperación de los restos de los trabajadores fallecidos en la mina, en el que se llevan avances desde el 39 hasta el 68 por ciento.

Se precisó que en la lumbrera 1 se tiene un avance de 249.9 metros, que equivalen al 39% de la obra en su etapa 2. En la lumbrera 2 hay registro de un avance de 265.6 metros, correspondiente al 63% de la obra en su etapa 2.

Mientras que en las rampas, que contempla la Unidad de Búsqueda 3, se tiene un avance de 354.9 metros, que representa el 68% de la obra en su etapa 1.

Lee también Inauguran nueva terminal del Aeropuerto de Ciudad Juárez; inversión de 828 mdp duplica su capacidad

También se informó que el pasado viernes 22 de agosto se realizó la entrega digna de los restos del minero Arturo García Díaz, con el que suman ya 17 familias que han recibido los restos de su ser querido.

Hasta el momento, se han recuperado los restos de 23 mineros, de los cuales 21 han sido identificados y notificados a sus familias. De estos, 17 ya han sido entregados, y los cuatro restantes serán entregados en los últimos días de este mes y durante septiembre.

Hasta el momento quedan dos mineros por identificar .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr