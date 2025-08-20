Más Información

Las instituciones que conforman el Mando Unificado de Pasta de Conchos informaron que fue identificado el minero Julián Martínez Ojeda, entre los restos que han sido recuperados de la .

Con esta notificación ya suman 21 familias que ya conocieron la de sus trabajadores que murieron en la mina hace más de 19 años. El Mando Unificado precisó que la información fue entregada directamente a sus familiares, quienes accedieron a compartirlo con el resto de las familias y de la sociedad.

De las 21 familias, 16 ya recibieron la entrega digna de los restos de sus seres queridos, mientras que cinco más se encuentran en proceso.

El Mando Unificado estimó que esta entrega de restos se complementará durante este mes y el mes de septiembre.

Asimismo, se recordó que se han recuperado los restos de 23 mineros, por lo que restan dos por ser identificados.

