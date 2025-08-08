Más Información

El Mando Unificado de informó que se logró la identificación del cuerpo de un minero más de los que han sido recuperados.

De acuerdo con el Mando Unificado, la información ya fue entregada directamente a los familiares. Con esta identificación suman 19 las familias que han recuperado los restos de sus familiares que murieron hace más de .

De las 19 familias, 16 han recibido una entrega digna, mientras que tres más se encuentran en proceso, las cuales se completarán durante agosto y septiembre, informó el Mando Unificado que lo conforman distintas instituciones.

Asimismo, se informó que se han recuperado los restos de 23 mineros, por lo que restan cuatro por ser identificados.

