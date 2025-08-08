La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos Galván, supervisó los avances en la construcción del nuevo Centro de Convenciones de Cuauhtémoc, proyecto que actualmente presenta un desarrollo del 80% y cuya entrega está prevista para noviembre de este año.

Durante el recorrido, la mandataria estuvo acompañada por el presidente municipal, Elías Humberto Pérez, con quien constató el progreso de la obra, que representa una inversión conjunta de 103.5 millones de pesos, aportados por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

Lee también 18 atletas rarámuris de Chihuahua participarán en Juegos Maestros Indígenas 2025 de Canadá; Maru Campos reconoce su esfuerzo

El nuevo recinto, se informó, está diseñado para fomentar el intercambio comercial y la atracción de eventos relacionados con el sector productivo. Contará con cuatro salas, sistema climatizado, proyección, audio, wifi, cocina, área administrativa, equipo modular para escenarios y un sistema contra incendios.

El alcalde Pérez agradeció el respaldo del gobierno estatal y anunció que el Centro de Convenciones abrirá sus puertas con dos eventos emblemáticos para la región: la tercera edición del Día de la Manufactura, impulsada por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), y la XXXI edición del Simposio Internacional sobre Manzano.

Lee también Chihuahua otorga Beca de Formación Profesional de Corta Estancia; nueve jóvenes estudiarán en Washington

La gobernadora Campos Galván destacó que este tipo de infraestructura forma parte de una estrategia para impulsar el turismo de negocios en la zona y fortalecer la producción de Cuauhtémoc.

Además, recordó que su administración ha ejecutado otros proyectos conjuntos en el área, como la Arena de Rodeo y la Pista de Arrancones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/bmc