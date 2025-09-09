La tormenta que cayó durante la noche del lunes y la madrugada del martes en los límites entre Tlaquepaque y Tlajomulco, provocó que el Arroyo Seco que corre por la avenida Adolf Horn, se desbordara provocando inundaciones en varias colonias y colapsando la vialidad en varias de las avenidas principales del municipio; usuarios del transporte público y automovilistas han reportado que tuvieron que pasar la noche en los camiones o en sus vehículos.

La lluvia comenzó cerca de las 20:00 horas del lunes y persistió hasta la madrugada, por lo que la riada en el arroyo derribó la barda de contención en varios puntos a lo largo de la avenida que permanece cerrada hasta la tarde de este martes.

Las inundaciones en la zona provocaron que decenas de vehículos quedaran varados y aunque la Policía Vial implementó un operativo para intentar desalojar la zona, varios automovilistas no pudieron salir y permanecieron en sus vehículos esperando a que bajara el nivel del agua.

Lo mismo ocurrió con algunas unidades del transporte en las que los pasajeros tuvieron que pernoctar; en tanto, la gente que esperaba en las paradas de autobús cuando el arroyo se desbordó, fueron auxiliadas por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional; algunas rutas lograron terminar sus recorridos pasada la una de la mañana del martes.

Hasta ahora el gobierno de Tlajomulco ha reportado afectaciones en por lo menos 50 viviendas, mientras que el ayuntamiento de Tlaquepaque indicó que en su territorio hay más de 90 fincas con daños.

