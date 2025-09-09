Juchitán, Oax.– Enfermeras que laboran como eventuales en el hospital del ISSSTE de Tehuantepec, protestaron hoy en las afueras del nosocomio, contra lo que calificaron como “imposición” de 17 contratos a favor de personas que no están en la bolsa de trabajo.

En el ISSSTE de Tehuantepec, aseguraron, "trabajamos desde hace 10 años como eventuales, en espera de un contrato, pero año con año validamos nuestra labor para permanecer en la bolsa de trabajo, y ahora, de la nada, nos quieren desplazar y contratar a 17 personas".

De acuerdo con las enfermeras eventuales, ni siquiera fue el sindicato del ISSSTE el que dio los contratos de cuatro meses, sino que fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que, añadió, no tiene por qué entrometerse en el tema laboral del hospital.

Además de rechazar la “imposición” de esos contratos, el personal del ISSSTE que protestó sin suspender sus labores, exigió la revocación de esas plazas temporales y reclamó la contratación de las enfermeras eventuales de acuerdo con el escalafón.

En la protesta, el personal médico y de enfermería del ISSSTE exigió la ampliación del hospital que tiene más de 35 años de antigüedad y constantemente presenta fallas en los climas y quirófanos, que complican las cirugías y demandaron médicos especialistas.

