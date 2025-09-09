Más Información

Ciudad Victoria.- El entre un vehículo oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (), que realizaba el traslado de reos federales, y una camioneta particular, dejó hoy un saldo de 14 personas lesionadas.

La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que el accidente ocurrió en el cruce del Libramiento Naciones Unidas con carretera a Soto la Marina, en Ciudad Victoria.

La información oficial indica que, en el percance se vio involucrado un vehículo oficial de la Defensa, en el que viajaba personal militar y , así como una camioneta y una motocicleta.

Elementos de emergencia atienden a los lesionados (09/09/2025). Foto: Especial
Elementos de emergencia atienden a los lesionados (09/09/2025). Foto: Especial

La Vocería indicó que el reporte es de un saldo de 11 lesionados del vehículo oficial, todos fuera de peligro, y 3 lesionados de los vehículos particulares, quienes también están fuera de peligro.

Al lugar acudieron varias ambulancias, de las cuales dos eran del Centro Regulador de Urgencias Médicas, dos de la Cruz Roja Mexicana, una de Protección Civil Tamaulipas y otra de la Sedena.

Los heridos fueron atendidos en el lugar por cuerpos de auxilio y trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Las autoridades realizarán los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades.

Elementos de seguridad revisan el área y aseguran la zona (09/09/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad revisan el área y aseguran la zona (09/09/2025). Foto: Especial
aov/cr

