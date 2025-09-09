Pachuca.– Fueron detenidos tres integrantes de una banda delictiva dedicada a extorsionar transportistas en la carretera México–Tuxpan, a quienes les exigían fuertes cantidades en dólares para permitirles transitar por el tramo carretero que cruza el estado de Hidalgo.

El secretario de Seguridad, Salvador Cruz Neri, dio a conocer que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se logró ubicar a tres hombres y una mujer presuntamente vinculados a una célula delictiva dedicada al cobro a transportistas que trasladan hidrocarburos.

De acuerdo con los informes, los delincuentes exigían pagos en efectivo a las empresas dedicadas a esta actividad, a cambio de permitirles circular por la autopista federal México–Tuxpan en el tramo correspondiente a Hidalgo.

Se detalló que, además de pedir fuertes sumas de dinero en dólares, su modo de operación incluía el envío de videos a los conductores para intimidar a los empresarios y así facilitar el pago de las extorsiones.

Tras diversas labores de inteligencia, fueron ubicados los puntos donde los detenidos cometían los ilícitos. Con esta información se desplegó un operativo que permitió su captura en flagrancia.

Objetos asegurados de los tres extorsionadores detenidos (09/08/2025). Foto: Especial

Los detenidos fueron identificados con las iniciales E.J.R., alias “El Guasón”; J.S.N.; R.R.S.; y E.A.H., todos originarios de Tamaulipas. Al momento de su arresto se les aseguraron dos armas de fuego cortas calibre 9 mm, cargadores abastecidos, teléfonos celulares, diversas dosis de droga y una camioneta.

Las autoridades destacaron la importancia de mantener la coordinación entre corporaciones de seguridad para disminuir los índices delictivos e hicieron un llamado a los transportistas afectados a continuar presentando denuncias ante las instancias correspondientes.

