Nuevo Progreso.- Residentes de Nuevo Progreso, Tamaulipas, bloquearon el acceso principal a la ciudad como protesta por supuestos abusos de elementos de la Policía Estatal.

Durante la madrugada, se convocó por medio de redes sociales para quien quienes hayan sido víctimas de algún delito por parte de los estatales, se congregarán en la caseta de cobro, entrada a la ciudad.

Por medio de esta publicación se informó que se cerraría está entrada que es la principal para llegar a Nuevo Progreso y de esta forma realizar la protesta.

En el lugar, se congregaron una gran cantidad de personas que además de bloquear, incendiaron neumáticos a fin de evitar la circulación.

Por ello, se formaron largas filas de vehículos que intentaban llegar hasta Nuevo Progreso.

Según los manifestantes, los elementos estatales han cometido robo y abuso de autoridad por lo que decidieron realizar el bloqueo.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer por medio de redes sociales que autoridades atendieron reportes de bloqueos en dos puntos de Río Bravo, derivado de manifestaciones.

El primer punto en la avenida Benito Juárez por Calle Miguel Alemán y el segundo, en la Autopista Matamoros-Reynosa a la altura de la caseta.

