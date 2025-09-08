Zacatecas.- Este lunes, previo a realizarse el cuarto informe del gobernador David Monreal Ávila, policías estatales estuvieron presentes durante la manifestación que realizaban una decena de integrantes del colectivo Sangre de mi Sangre, luego que colocaron cerca de 50 metros de tejidos rojos sobre un puente peatonal como protesta por los casi cuatro mil desaparecidos en Zacatecas, cuyo hecho generó una serie de empujones entre activistas y elementos policiales.

Este hecho fue difundido en tiempo real por la activista Cristela Trejo, en donde se puede apreciar que al puente peatonal llega un grupo de policías viales y de las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRIZ), quienes comienzan a retirar los tejidos elaborados por las familias de desaparecidos.

En esa transmisión que tiene una duración de 17 minutos, se ven los empujones y discusiones que surgen entre las activistas y los policías estatales, quienes logran quitar los tejidos bajo el argumento que “por cuestiones de seguridad” deben retirar los tejidos “porque pueden generar accidentes”.

En la discusión Cristela Trejo exigía que se les regresaran los tejidos que se habían llevado en varias patrullas y explicaba que cada metro de rafia roja fue tejida por manos de un familiar de un desaparecido, lo que significaba que al confiscar esos lienzos se había invisibilizado a 50 desaparecidos.

“Así métanse con el narco, ¿nosotros qué? Esto es una protesta de dignidad, porque nosotras estamos buscando a sus compañeros desaparecidos, nosotras, no ustedes, no el gobierno y ustedes lo saben, que somos nosotras, no el gobierno, si el gobierno quisiera ningún ciudadano desaparecería”, expresó Cristela.

Esta confrontación ocurrió en el puente peatonal, ubicado en la capital sobre la carretera en el acceso norte, a la altura del Palacio de Convenciones, recinto donde se congregaban los invitados para el cuarto informe del gobernador, en cuyo puente se podía ver una gran manta colocada a lo largo que decía: “Gober David Monreal Ávila lo queremos bien mucho”.

Más tarde el colectivo emitió un pronunciamiento en el que reprocharon los hechos de los que fueron objeto por parte de los elementos de la FRIZ, al señalar que ese personal armado se debería dedicar a combatir al crimen organizado, por tanto, consideran que se trató de un robo de los tejidos rojos que se han tejido durante tres años por familias de personas desaparecidas.

En el comunicado hicieron un llamado a las organizaciones de derechos humanos y colectivos de todo el país de lo que pasa en Zacatecas y recordaron que el 49% de las desapariciones que hay en la entidad han ocurrido en lo que va del actual sexenio.

Al terminar el informe del gobernador, en una entrevista colectiva, el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, dijo que desconocía lo acontecido al colectivo Sangre de mi Sangre y que apenas se informaría de lo que ocurrió.

Al ser cuestionado de quién dio la instrucción de retirar los tejidos de los colectivos, el funcionario respondió: “aquí no hay instrucciones, son procedimientos” y al preguntarle si los elementos respetaron o no los derechos humanos de los manifestantes sólo dijo: “Hay que verlo, hay hay que analizarlo (…) hay que verla (la manifestación) para ver si hubo violación a los derechos humanos, si hubo golpes”.